Von Geistern und Croissants

Music is the answer

Am 24 September feierte das Album “The Low End Theory” von A Tribe Called Quest seinen 30sten Geburtstag. 30! Ein Meilenstein in Sachen Hip Hop. Was hat GWA damit zu tun? Gar nix aber wir feiern DJ Hellee Hoopers Celebrationmmix auf Soundcloud. War zwar zum 25 jährigen aber wer wird schon kleinlich sein. Geht auch gut neben der Arbeit rein. Viel Spaß beim lauschen!