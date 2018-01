Die magische Wirkung von Cinemagraphs

Ist es ein Video? Ist es ein Foto? Nein! Irgendwas dazwischen. Rein technisch gesehen ist es natürlich ein Video. Auf den ersten Blick wirkt es allerdings wie ein Foto und entwickelt deshalb eine fast schon magische Wirkung.

Cinemagraphs für GORE-TEX® Products

Für GORE-TEX® Products haben wir Cinemagraphs entwickelt, um das jeweilige „Product of the Month“ zu bewerben. Besonders wichtig dabei war es, das Produkt sowie den jeweiligen Einsatzbereich in den Fokus zu stellen.

Cinemagraph mit The North Face Apex Flex Women Outdoor Adventure Jacket Cinemagraph mit adidas TERREX GTX Fast Mid Cut Cinemagraph mit ECCO BIOM VENTURE AFFECT GTX Cinemagraph mit Arc'teryx Women's Jacket Norvan SL Hoody Cinemagraph mit Panama Jack Amur GTX C4 Boots

Premium muss es sein!

Premium Marken müssen „Premium“ kommunizieren. Nichts anderes wird von der Zielgruppe erwartet. Cinemagraphs sind ein Stilmittel (neben vielen anderen), um Content hochwertig zu präsentieren.

„Es ist ein Irrglaube, dass Content für Social Media mal eben nebenbei erstellt werden kann.“

Low Key Content kann man sich getrost sparen. Wesentlich sinnvoller ist die Fokussierung auf die richtig knackigen Themen mit Mehrwert, um diese dann entsprechend hochwertig umzusetzen. Eine hilfreiche Frage bei der Analyse:

„Ist mein Content so gut, dass ich Geld reinstecken würde, um ihn zu bewerben?“

Kann man diese Frage ehrlich und ohne zu zögern mit „Ja“ beantworten, dann ist das schon mal ein guter Indikator.