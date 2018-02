27 preisgekrönte Kampagnen auf Facebook & Instagram

Kreativität first, first, first!

Der Trubel um den neuen Facebook Algorithmus (stöhn) hat wieder mal eines erneut klargestellt (gähn): Facebook ist keine Magic Source, die automatisch kostenlose Reichweiten für jedwede Kleinst-Regung beschert. Facebook (wie auch Instagram, Messenger & Co) sind Kommunikationskanäle im digitalen Mediamix – mit spannenden Features, einer enormen Nutzerschaft und genialen Targeting-Möglichkeiten!

Und da Reichweiten im Großen und Ganzen höchst selten und nirgendwo wirklich umsonst sind, ist es die ehrbare Aufgabe von Kreativen, Inhalte zu kreieren, die weder belanglos sind noch lediglich für einen kurzen Lacher oder ein kleines Wow aus der Zielgruppe taugen, SONDERN die entweder einen wirklichen Mehrwert bieten, die den Rezipienten fesseln (Zeit ist ein wichtiger Faktor) und die ganz klar die Marketing-Ziele des Unternehmens transportieren – idealerweise auf sehr clevere und kreative Weise.

Und – es ist so einfach, wie es eigentlich klassisch ist – es sind durchdachte Kampagnen, die hier die besten Erfolge feiern! (Social)-Kampagnen müssen clever sein und die stets neuen technischen Möglichkeiten der Plattformen mit den implizierten Benefits dieser kreativ vereinen ohne dabei die Marketing-Ziele zu verfehlen.

Und hier gibt es einen erklecklichen Kreis an 27 coolen Kampagnen, die Menschen rund um den Globus 2017 begeistern konnten. Jedes Jahr sucht Facebook innerhalb des „Facebook Award“ die Besten der Besten und vergibt Preise an die Best Practices der letzten Monate. Von einfachen Werbekampagnen, über Facebook Bots, viralen Aktionen bis hin zur Anbindung der Facebook Schnittstellen.

Das sind 27 Top Kampagnen, die Facebook, Instagram oder den Messenger auf sehr kreative Weise nutzten. Klickt euch durch! Interessierte finden alle Infos auf der Detailseite.

Kampagnen, die uns zum Lachen brachten

Facebook Not Live

Agency Barton F. Graf Brand Tomcat Rodent Control / The Scotts Miracle-Gro Company Market USA

Details zur Kampagne

Shoes: Impossible

Agency TBWA KOREA Brand ABC-MART Korea Market South Korea

Details zur Kampagne

Litbaits

Agency Dieste Brand The Wild Detectives Market USA

Details zur Kampagne

Little Caesars Facebook Surprises

Agency Barton F Graf Brand Little Caesars Market USA

Details zur Kampagne

Spanish Lessons

Agency Alma DDB Brand Netflix Market USA

Details zur Kampagne

Kampagnen, mit Call-to-Action

Anonymous Friend

Agency J. Walter Thompson Brand Alcoholics Anonymous Market Brazil

Details zur Kampagne

Careculator

Agency R/GA Brand Jet.com Market USA

Details zur Kampagne

Hungerithm

Agency Clemenger BBDO Melbourne Brand Snickers Market Australia

Details zur Kampagne

MashiMachine

Agency Leo Burnett Mexico Brand 4pelagatos Market Ecuador

Details zur Kampagne

The Adventures of Little Brush Big Brush

Agency R/GA London Brand Unilever - Signal Market Indonesia

Details zur Kampagne

Your Name Saves

Agency Leo Burnett Brand Donate Life America Market USA

Details zur Kampagne

Kampagnen, die uns emotional berührt haben

IWelcome-Live

Agency DDB&tribal Warsaw Brand AMNESTY INTERNATIONAL Market Poland

Details zur Kampagne

Evan

Agency BBDO New York Brand Sandy Hook Promise Market USA

Details zur Kampagne

The DNA Journey

Agency momondo A/S Brand momondo A/S Market Denmark

Details zur Kampagne

Kampagnen, die uns in enge positive Beziehung mit einer Marke gebracht haben

All That We Share

Agency Agency: &Co./NoA Brand TV 2 Danmark A/S Market Denmark

Details zur Kampagne

Playstation Search for Greatness

Agency BBH New York Brand Sony Interactive Entertainment Inc. Market USA

Details zur Kampagne

Pocket Patrol

Agency Leo Burnett Brand Samsung Australia Market Australia

Details zur Kampagne

We Are Here

Agency Creative Shop Brand Airbnb Market USA

Details zur Kampagne

(Technisch) Innovative Kampagnen

#comeonin

Agency DDB Brand Sydney Opera House Market Australia

Details zur Kampagne

InstantDJ

Agency BBDO New York Brand Bacardi Market USA

Details zur Kampagne

Made in a Minute

Agency BBDO New York Brand Lowe's Market USA

Details zur Kampagne

Mr. Robot Season 2 Digital Launch

Agency ISL (iStrategyLabs) Brand USA Network Market USA

Details zur Kampagne

Out of Office Travelogue

Agency The Monkeys Brand Qantas Market Australia

Details zur Kampagne

Das war also ganz viel WOW, LAUGH, LOVE und LIKE...

Wir sind sicher, dass sich 2018, auch bedingt durch den neuen Facebook- und Instagram-Algorithmus, wieder ganz viel Innovatives, Ideenreiches und Performantes tun wird.

Herausstechende Kreativität gepaart mit Top-technischem Know-How, exakter Connaissance der Zielgruppe und natürlich dem ungetrübten Fokus auf die Marketing-Ziele – das sind die wichtigsten Zutaten für Erfolg in einem Massenmedium wie Facebook & Instagram.

Um sich abzuheben, bemerkbar zu machen und auch heute noch große Erfolge in diesen gigantischen Netzwerken zu erzielen – eigentlich ganz schön Oldschool im Kern!