Best of Social Media 2018

Wir präsentieren Kampagnen, die 2018 zum Schmunzeln, zum Lachen, zum Nachdenken und vielleicht zum Tränchen verdrücken angeregt haben. Und da 2018 noch lange nicht vorbei ist, werden wir regelmäßig updaten!

Mai 2018 Pazuzu: The Community Manager

Wie promotet man die zweite Staffel von „The Exorcist?“ Man macht den König aller Dämonen und bösen Geister eine Woche lang zum Community Manager: Pazuzu! Mutig – und erfolgreich.

Agentur Fox Networks Group Latin America Kunde Fox Networks Group Latin America Markt Brasilien Social Media Kanal Facebook & Facebook Messenger

Details zur Kampagne

Mai 2018 InstaWhopper

Bau deinen Burger. Kein sonderlich bahnbrechendes Konzept, hat je gefühlt jeder Burgerladen irgendwann mal angeboten. Allerdings hat Burger King dafür die Instagram Story Funktion „Abstimmung“ genutzt und wir sind Fans von kreativer Nutzung vorgegebener Funktionen mit Mehrwert für Fans und Brand!

Agentur Lola MullenLowe Kunde Burger King Markt Spanien Social Media Kanal Instagram Stories

April 2018 Lifefaker

Der perfekte Instagram Account. Perfekte Fotos, perfekter Life-Style. Jetzt nur einen Klick entfernt! Mehr wollen wir hier nicht verraten. Klick auf die Webseite, lasst dich überraschen.

Agentur AMV BBDO, London Kunde Sanctus.io Markt Weltweit Social Media Kanal Instagram

Webseite

Details zur Kampagne

März 2018 Killer Bot

Wie macht man auf einen Serienmörder-Film aufmerksam? Man lässt den Serienmörder mit der Zielgruppe chatten. Diese Weg ging der Independent Film „Smaller and Smaller Circles“ in den Philippinen und programmierte einen entsprechenden Chat Bot für den Facebook Messenger. Am Ende wartet eine unveröffentlichte Szene auf den Fan.

Agentur MullenLowe Philippines Kunde Smaller and Smaller Circles: The Killer Markt Philippinen Social Media Kanal Facebook Messenger

Ausprobieren

Februar 2018 The R Word

Alle 5 Sekunden benutzt jemand auf Social Media die Wörter „Retard“ und „Retarded“. Avivo hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Konsequenzen aufzuklären – mit Menschen, die erklären, was das Wort für sie bedeutet. Für Twitter wurde ein Bot programmiert, der erkennt, sobald ein englischsprachiger Tweet das R-Wort benutzt und automatisiert eines der Videos als Antwort postet.

Agentur Marketforce Kunde avivo Markt Australien Social Media Kanal Twitter, Facebook

Webseite

Details zur Kampagne

Februar 2018 Pizza Hut Hut Date

Februar bedeutet Valentinstagskampagnen. Die sind mal mehr, mal weniger gut durchdacht. Pizza Hut traf mit ihrem Chatbot mitten ins Herz. Der Bot erlaubte es, sich das Herz einer Pizza zu erflirten. Wer mit seinem Charme überzeugen konnte, durfte sein Pizza-Date im nächstgelegenen Pizza Hut abholen.

Agentur REF+ Kunde Pizza Hut Markt Brasilien Social Media Kanal Facebook Messenger

Januar 2018 Adoptify

Das Tierheim München gibt in Zusammenarbeit mit Spotify Tierfreunden die Möglichkeit, Hunde zu adoptieren, die den gleichen Musikgeschmack haben. Die Kampagne wurde auf Facebook, Instagram und Youtube gespiegelt. Süße Hundevideos ziehen einfach.

Agentur Serviceplan Kunde Tierschutzverein München e.V. Markt Deutschland Social Media Kanal Facebook, Instagram, Youtube

Details zur Kampagne

Dezember 2017 MasterCard: Priceless Finnland

Zugegeben, die Kampagne ist noch von 2017, nichtsdestotrotz möchten wir sie hier mit aufnehmen. MasterCard hat zu Finnlands „100 Jahre Unabhängigkeit Feier“ eine Snapchat-Kampagne gelauncht. User haben Fotos hochgeladen und konnten sie mit dem MasterCard Filter als „Priceless“ markieren. Die Kampagne erreichte fast 10% der finnischen Bevölkerung.

Agentur McCann Stockholm Kunde Mastercard Markt Finnland Social Media Kanal Snapchat

Details zur Kampagne